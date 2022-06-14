إيران.. ارتفاع حصيلة الإصابات بانفجار مصنع "فيروز آباد" إلى 130 مصاباً

وعصر أمس الإثنين، وفق روسيا اليوم، وقع انفجار داخل مصنع "فيروز آباد" لكربونات الصوديوم من جرّاء تسرب غاز الأمونياك من أحد مستودعات مصنع كربونات الصوديوم الواقع في مدينة فيروز آباد، إذ تبلغ الطاقة الانتاجية لهذا المصنع الذي تم تدشينه قبل عامين 320 ألف طن سنوياً ويقع على بعد 93 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من مدينة شيراز مركز محافظة فارس، حيث تستخدم منتجات المصنع في إنتاج صناعات المصب، مثل: الزجاج والكريستال والمنظفات وتنقية المياه والبتروكيماويات.