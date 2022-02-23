إيران: المباحثات النووية بلغت مرحلة حساسة لكن قضايا مهمة لم تُحل

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم "الأربعاء": "إن المباحثات مع القوى الكبرى الهادفة إلى إحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، بلغت مرحلة حساسة، لكن تبقي قضايا مهمة لم يتم حلّها بعد".

وأضاف "عبداللهيان" على هامش استقباله في طهران نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي: "حتى الآن نحن متفائلون جدًا بشأن المباحثات في فيينا، ونأمل في أن يتم خلال الأيام المقبلة حلّ بعض القضايا الحساسة المهمة والمتبقية في المفاوضات"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

واعتبر أن "هذه المسائل هي رهن إبداء الأطراف الغربيين واقعية حيالها"؛ على حد وصفه.

وتعطي طهران الأولوية لرفع عقوبات حقبة ما بعد الانسحاب، والتحقق من ذلك عمليًا، وضمان عدم تكرار خروج أمريكا من الاتفاق.