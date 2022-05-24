إيران.. تَحطم طائرة حربية ومصرع طياريْن كانا على متنها

ويقول الخبراء إن لدى إيران سجل سيئ في مجال السلامة الجوية، مع تكرار وقوع حوادث يتعلق الكثير منها بطائرات اشترتها البلاد قبل عام 1979، وتفتقر إلى قطع الغيار اللازمة للصيانة.