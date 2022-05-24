إيران.. تَحطم طائرة حربية ومصرع طياريْن كانا على متنها

لَقِيَ طياران إيرانيان حتفهما؛ إثر تحطم طائرتهما الحربية من طراز إف 7، بالقرب من أنارك على بُعد 200 كلم شرقي مدينة أصفها.
وصرّح مسؤول من إقليم أصفهان لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، بأن "مهمة الطائرة كانت التدرب على إطلاق النار؛ لكن وقع حادث الساعة 8:30 صباحًا".
ويقول الخبراء إن لدى إيران سجل سيئ في مجال السلامة الجوية، مع تكرار وقوع حوادث يتعلق الكثير منها بطائرات اشترتها البلاد قبل عام 1979، وتفتقر إلى قطع الغيار اللازمة للصيانة.
وكانت طائرة من طراز "إف 5" التي يستخدمها الجيش الإيراني قد تحطمت في فبراير الماضي بعد اصطدامها بجدار مدرسة في مدينة تبريز شمال غرب البلاد؛ مما أسفر عن مقتل طياريْن وشخص على الأرض.