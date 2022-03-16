إيران تطلق سراح معتقلين بريطانيين وتسمح لهما بمغادرتها

ولم يصدر تأكيد فوري من الحكومة البريطانية حول الإفراج عن "راتكليف"، لكن وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أن محتجزًا آخر مزدوج الجنسية هو أنوشه عاشوري، عائد أيضاً إلى بريطانيا.