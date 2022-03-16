إيران تطلق سراح معتقلين بريطانيين وتسمح لهما بمغادرتها

أفرجت إيران، اليوم الأربعاء، عن المعتقلة البريطانية موظفة الإغاثة نزانين زغاري راتكليف، والمهندس المتقاعد أنوشه عاشوري، بحسب ما نقلت "رويترز" عن المحامي حجة كرماني.
وذكر التلفزيون الرسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن إيران سلمت زاغاري راتكليف إلى الحكومة البريطانية بعدما أمضت عقوبة السجن لستة أعوام.
من جانبها، قالت النائبة المحلية توليب صديق، على "تويتر": "إن زاغاري-راتكليف كانت في مطار طهران وفي طريقها إلى ديارها"، وفقاً لـ"فرانس 24".
ولم يصدر تأكيد فوري من الحكومة البريطانية حول الإفراج عن "راتكليف"، لكن وسائل إعلام بريطانية أشارت إلى أن محتجزًا آخر مزدوج الجنسية هو أنوشه عاشوري، عائد أيضاً إلى بريطانيا.