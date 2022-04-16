إيران تعترف بتطوير أجهزة الطرد المركزي المستعملة في صنع أسلحة نووية

اعترف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم "السبت"، بأن المنظمة لديها خطة متكاملة لتطوير أجهزة الطرد المركزي وضمان أمنها، وقد نقلت جزءًا كبيرًا من أجهزة الطرد إلى أماكن أكثر أمنًا بسبب تعرض موقع كرج للهجوم.