إيران تعترف بتطوير أجهزة الطرد المركزي المستعملة في صنع أسلحة نووية

اعترف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم "السبت"، بأن المنظمة لديها خطة متكاملة لتطوير أجهزة الطرد المركزي وضمان أمنها، وقد نقلت جزءًا كبيرًا من أجهزة الطرد إلى أماكن أكثر أمنًا بسبب تعرض موقع كرج للهجوم.
وأشار "كمالوندي" إلى أن هناك قضايا لا تزال عالقة في محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وأنه جرى التوصل إلى تفاهم للإسراع بحلها؛ وفقًا لـ"الشرق".
وقال: "ما ننجزه الآن يجري في إطار التوافقات الحاصلة، وضمن عمليات الرقابة عبر المعلومات التي تقدمها كاميرات المراقبة، وعندما يتحقق الاتفاق فإننا سنزودهم بكل المعلومات التي توفرها كاميرات المراقبة وبعكسه نحتفظ بها وقد نضطر لإتلافها".
وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم الذي يستعمل في صنع أسلحة نووية.