إيران تعتقل 3 من مواطنيها بتهمة التجسس لصالح "إسرائيل"

اعتقلت أجهزة الأمن في إيران ثلاثة أشخاص في جنوب شرق البلاد؛ بتهمة ارتباطهم بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي، اليوم الخميس.
وبيّن الموقع الإلكتروني للتلفزيون أن السلطات قبضت على ثلاثة أشخاص على ارتباط بالموساد الإسرائيلي في محافظة سيستان-بلوشستان، وأنهم ضالعون في نشر معلومات ووثائق مصنّفة سرّية، وفقاً لـ"يورو نيوز".
وأضاف أن عملية التوقيف جرت بقرار من السلطة القضائية الإيرانية، دون أن يحدد تاريخ ذلك أو هوية الموقوفين أو طبيعة الوثائق المنشورة.
وتقع محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب شرق إيران على الحدود مع باكستان وأفغانستان، وهي غالبًا ما تشهد مناوشات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلحّة.