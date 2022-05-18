إيران تعلن عن تعرّض سفينة تابعة لها لهجوم في البحر الأحمر

أعلن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، أن سفنًا قتالية إيرانية اشتبكت، اليوم (الأربعاء)، مع زوارق مهاجِمة حاولت الاعتداء على سفينة إيرانية في البحر الأحمر.
وذكر "إيراني" أن "الاشتباك جاء بعد طلب السفينة الإيرانية النجدة من السفن الإيرانية القتالية؛ إثر هجوم زوارق القراصنة التي لاذت بالفرار بعد تدخّل السفن الإيرانية القتالية"، بحسب ما نقلت "سبوتنيك" عن وكالة "فارس" الإيرانية.
وأشار إلى أن السفينة الإيرانية أكملت مسيرها نحو مقصدها دون أن يصيبها ضرر.
وبيّن "إيراني" أن هذا الاشتباك هو الثاني خلال أسبوع، مع قراصنة في المياه الدولية ضد السفن الإيرانية.