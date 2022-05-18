إيران تعلن عن تعرّض سفينة تابعة لها لهجوم في البحر الأحمر

أعلن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني ‎الأدميرال شهرام إيراني، أن سفنًا قتالية إيرانية اشتبكت، اليوم (الأربعاء)، مع زوارق مهاجِمة حاولت الاعتداء على سفينة إيرانية في ‎البحر الأحمر.