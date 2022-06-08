إيران تغلق كاميرتي مراقبة تابعتين لـ"الطاقة الذرية"

ويأتي الإعلان الإيراني، بعدما قدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاثة الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ليل الاثنين الثلاثاء إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نص قرار ينتقد عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية.