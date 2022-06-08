إيران تغلق كاميرتي مراقبة تابعتين لـ"الطاقة الذرية"

أعلنت إيران اليوم (الأربعاء)، أنها أغلقت كاميرتَين تابعتَين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة نشاطاتها النووية، في إطار مواجهتها مع الدول الغربية والولايات المتحدة.
وذكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، أنه "ليست لإيران أي أنشطة نووية سرية، وغير مدونة ومواقع أو أنشطة مجهولة الهوية".
واعتبر أن "الوثائق المقدمة إلى وكالة الطاقة الذرية مزورة، وهي خطوة سياسية للضغط الأقصى على طهران"، وفقاً لـ"فرانس 24".
ويأتي الإعلان الإيراني، بعدما قدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاثة الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) ليل الاثنين الثلاثاء إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نص قرار ينتقد عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية.
ومن المقرر مراجعة النص خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الأممية الذي بدأ الاثنين في فيينا ويستمر حتى الجمعة.