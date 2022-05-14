إيران .. قتيل في احتجاجات رافضة لغلاء الأسعار

قُتل متظاهر خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن إيرانية، رفضًا لقرار الحكومة رفع أسعار مواد غذائية أساسية، بحسب ما نقلت وكالة "إيلنا" عن النائب عن مدينة دزفول في خوزستان أحمد آوائي، اليوم (السبت).