إيران .. قتيل في احتجاجات رافضة لغلاء الأسعار

قُتل متظاهر خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن إيرانية، رفضًا لقرار الحكومة رفع أسعار مواد غذائية أساسية، بحسب ما نقلت وكالة "إيلنا" عن النائب عن مدينة دزفول في خوزستان أحمد آوائي، اليوم (السبت).
وذكر "آوائي" أن شخصًا من مدينة أنديمشك سقط خلال التجمعات الأخيرة في دزفول، لكنه لم يحدد تفاصيل إضافية بشأن هذا الشخص أو ظروف مقتله وتاريخه.
وبيّنت "إيلنا" أن محتجين في مدينة إيذه بمحافظة خوزستان، هاجموا متاجر استهلاكية وأضرموا النيران في مساجد، وفقًا لـ"فرانس 24".
واعتقلت السلطات أكثر من 20 شخصًا أمس، على هامش احتجاجات في دزفول، وياسوج بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، حيث طالب المحتجون بالعودة عن رفع الأسعار.