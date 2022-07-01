"ابن مبارك": ملف اليمن رهينة لدى إيران في مفاوضاتها الغربية.. "الهدنة هشة"

وأضاف "ابن مبارك" في مقابلة مع قناة الحدث اليوم: "أكثر ما يعاني منه اليمن هو التدخل الإيراني، وهو السبب الرئيسي في تعقيد المشكلة في اليمن". مشيرًا إلى أن "إيران لديها أجندة توسعية".