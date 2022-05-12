اتخذت موقفاً عدائياً.. روسيا تلوّح بسلاحها العسكري ضد فنلندا

وقالا، في بيان مشترك، إن "عضوية الناتو ستعزز أمن فنلندا، وبانضمامها إلى الناتو، ستزيد فنلندا من قوة التحالف الدفاعي برمته، وعلى فنلندا التقدّم بطلب للانضمام إلى الناتو من دون تأخير".