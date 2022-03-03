اتهام شركة "إريسكون" بحجب معلومات عن دفع أموال لـ"داعش" في العراق

تَلَقّت شركة إريكسون السويدية إخطارًا بأنها انتهكت صفقة مع المدعين العامين الأمريكيين؛ بسبب حجب المعلومات حول مدفوعات مالية محتملة حصل عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق؛ وفقًا لـ"بي بي سي".

وقالت شركة الاتصالات السويدية: إن تحقيقات وزارة العدل الأمريكية خلُصت إلى أن إفصاح الشركة عن نتائج تحقيق داخلي أجرته، "غير كافية".

وطبقًا للتحقيقات الأمريكية فإن إريكسون أصرت على عمل مقاولين تابعين لها في منطقة كانت تحت سيطرة "داعش" في العراق؛ مما أدى إلى اختطاف عدد من هؤلاء المقاولين.

ورفض الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون "بوري إيكهولم"، التعليق على مباحثاته مع السلطات الأمريكية حول الانتهاك الذي وقع؛ لكنه أصر على أن "السؤال عن تمويل الفصائل المسلحة لا يمكن إثباته".