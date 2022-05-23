اتهمته بالخيانة.. محكمة أوكرانية تأمر باعتقال الرئيس السابق الفار إلى روسيا

أصدرت محكمة أوكرانية اليوم الاثنين أمرًا باعتقال الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، متهمة إياه بالخيانة؛ بسبب اتفاق وقَّعه عام 2010، يُمدِّد عقد استئجار روسيا منشآت بحرية في شبه جزيرة القرم، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
وتفصيلاً، يُعرف الاتفاق الذي وقَّعه "يانوكوفيتش" على نطاق واسع في أوكرانيا باسم "ميثاق خاركيف"، ويسمح لروسيا بالاحتفاظ بأسطولها في البحر الأسود في ميناء سيفاستوبول في القرم.
وحُكم على يانوكوفيتش بالفعل بالسجن 13 عامًا غيابيًّا بتهمة الخيانة، في قضية ارتبطت برسالة بعث بها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في أول مارس 2014، طلب فيها استخدام قوات الجيش والشرطة الروسية لاستعادة النظام في أوكرانيا.
وقال مكتب النائب العام الأوكراني إن محكمة في كييف أمرت الاثنين باعتقال يانوكوفيتش؛ لأن "ميثاق خاركيف قد مكَّن روسيا من زيادة عدد القوات التي كانت لديها في أوكرانيا، والاستيلاء على شبه جزيرة القرم، وضمها في عام 2014".
وقالت المحكمة إن أفعال يانوكوفيتش "خرقت الدستور، وقوضت سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وحصانة دفاعها وأمنها الاقتصادي والدولي، وقدمت مساعدة لدولة أجنبية".