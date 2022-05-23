اتهمته بالخيانة.. محكمة أوكرانية تأمر باعتقال الرئيس السابق الفار إلى روسيا

وقال مكتب النائب العام الأوكراني إن محكمة في كييف أمرت الاثنين باعتقال يانوكوفيتش؛ لأن "ميثاق خاركيف قد مكَّن روسيا من زيادة عدد القوات التي كانت لديها في أوكرانيا، والاستيلاء على شبه جزيرة القرم، وضمها في عام 2014".