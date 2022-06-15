احتجاجات إيران مستمرة والأمم المتحدة تحذّر من انتهاكات وحملات عنف من السلطات

وتعيش إيران أزمة اقتصادية مزمنة، تشمل ارتفاعًا في الأسعار والضرائب، حيث سجل سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا، ووصل إلى رقم قياسي تاريخي، بلغ 33 ألف تومان يوم الأحد الماضي (12 يونيو).