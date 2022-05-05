احتدام القتال بين القوات الروسية والمقاومة الأوكرانية في مجمع آزوف للصلب

وبين النقيب سفياتوسلاف بالامار، الذي كان نائب قائد فوج آزوف الأوكراني، الذي قاد المدافعين داخل المصنع، أن القوات الروسية دخلت المصنع لليوم الثالث، وتواجه مقاومة شرسة؛ وفقًا لـ"أسشيتدبرس".