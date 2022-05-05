احتدام القتال بين القوات الروسية والمقاومة الأوكرانية في مجمع آزوف للصلب

اندلع قتال عنيف، اليوم "الخميس"، في مجمع آزوف للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية؛ حيث سعت القوات الروسية للقضاء على المدافعين عن المدينة واستكمال الاستيلاء على الميناء الأوكراني الحيوي استراتيجيًّا.
وبين النقيب سفياتوسلاف بالامار، الذي كان نائب قائد فوج آزوف الأوكراني، الذي قاد المدافعين داخل المصنع، أن القوات الروسية دخلت المصنع لليوم الثالث، وتواجه مقاومة شرسة؛ وفقًا لـ"أسشيتدبرس".
من جانبه أوضح مستشار وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية أنطون جيراشينكو، أن الروس تمكنوا من الدخول بمساعدة كهربائي يعرف التصميم.
وأضاف أن الكهربائي أظهر لهم الأنفاق تحت الأرض المؤدية إلى المصنع، فبدؤوا في اقتحام هذه الأنفاق.
وتحتدم المعركة الدامية في مصنع آزوف وسط شكوك متزايدة بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيستطيع أن يقدم للشعب الروسي نجاحًا كبيرًا في ساحة المعركة أو الإعلان عن تصعيد الحرب، في الوقت المناسب ليوم النصر الاثنين المقبل.
وتحصن حوالي 2000 مقاتل أوكراني في الأنفاق والمخابئ تحت مصانع آزوف الفولاذية المترامية الأطراف في ماريوبول، آخر جيب للمقاومة في المدينة، ويعتقد أيضًا أن بضع مئات من المدنيين محاصرون هناك.