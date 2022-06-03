احتفالات البريطانيين باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش

يحتفل البريطانيون بمرور 70 عاماً على جلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش، في لحظة تاريخية لملكة تحظى بشعبية كبيرة.
وأعطت إليزابيث ملكة بريطانيا شارة انطلاق الاحتفالات مقدمة الشكر لكل رعاياها.
ومن المنتظر أن يشارك الملايين من أنحاء بريطانيا والعالم في الاحتفالات التي بدأت الخميس تكريماً للملكة البالغة من العمر 96 عاماً، والتي من المرجح أن تكون مشاركتها بنفسها في الفعاليات محدودة ما مع علامات تقدمها في العمر ومشكلات في الحركة أخيراً تسببت في إلغاء بعض ارتباطاتها.
قدّمت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا الشكر لكل المشاركين في احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش قبل 70 عاماً، في مستهل فعاليات تستمر أربعة أيام تشمل حفلات وعروضاً وعطلة عامة.
وتتوقّع الحكومة أن يشارك الملايين من أنحاء بريطانيا والعالم في الاحتفالات التي بدأت تكريماً للملكة البالغة من العمر 96 عاماً، والتي تعتلي العرش منذ فترة تخطت كل مَن سبقوها.
وقالت الملكة في بيان "شكراً لكل مَن شارك في عقد تجمعات وللأسر والجيران والأصدقاء للاحتفال بيوبيلي البلاتيني سواء في المملكة المتحدة أو في أنحاء الكومنولث".
وتابعت "ما زالت النيّات الطيبة التي ألمسها تمثل لي حافزاً، وأرجو أن تتيح الأيام المقبلة فرصة للتأمل في كل ما تمّ إنجازه على مدى الأعوام السبعين الماضية ونحن ننظر للمستقبل بثقة وحماسة".
لكن مشاركة الملكة نفسها في الفعاليات قد تكون محدودة نوعاً ما، مع علامات تقدمها في العمر ومشكلات في الحركة أخيراً تسبّبت في إلغاء بعض ارتباطاتها.
وتبدأ الاحتفالات بعرض عسكري في وسط لندن، وللمرة الأولى ستتلقى الملكة إليزابيث التحية من 1500 جندي وضابط من شرفة قصر باكينغهام.