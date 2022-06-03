احتفالات البريطانيين باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش

ومن المنتظر أن يشارك الملايين من أنحاء بريطانيا والعالم في الاحتفالات التي بدأت الخميس تكريماً للملكة البالغة من العمر 96 عاماً، والتي من المرجح أن تكون مشاركتها بنفسها في الفعاليات محدودة ما مع علامات تقدمها في العمر ومشكلات في الحركة أخيراً تسببت في إلغاء بعض ارتباطاتها.