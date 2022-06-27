"ارتكب جريمتين" .. هل يواجه "ترامب" دعاوى قضائية محتملة؟

عَكَسَ سيل الشهادات التي قدمتها شخصيات في المعسكر الجمهوري إلى الكونجرس في الأيام الأخيرة، صورة مخيفة للرئيس دونالد ترامب، الذي كان يعلم أنه خسر الانتخابات، لكنّه حاول التمسّك بالسلطة.
ورسم عدد من موظفي البيت الأبيض أو من العاملين ضمن حملة دونالد ترامب، ومحامون وحتى أفراد من عائلته، أطر دعاوى قضائية محتملة، ما سلّط الضوء على عدة مخالفات قد يكون ارتكبها الملياردير خلال فترة رئاسته، والتي بلغت ذروتها في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
ويهدف الملف الذي جمعه أعضاء في اللجنة البرلمانية، التي تحقق في هذا الهجوم، إلى إظهار أن الحدث يدخل في إطار محاولة "انقلاب" أوسع بقيادة الرئيس المهزوم ومحاميه جون إيستمان، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأصبح سؤال أساسي يُطرح الآن: هل يجب أن يوجه المدعون العامون الفدراليون اتهاماً إلى دونالد ترامب؟
وذكر المدعي الفدرالي السابق في نيويورك كيفين أوبراين، أن ثمة احتمالات بأن يواجه "ترامب" اتهامات من قبل وزارة العدل.
أضاف أنّ الملف القانوني قوي وسيبدو مقنعًا لهيئة محلّفين، شرط أن يتمكّن المدّعون من الربط بين خطط "ترامب" وجون إيستمان لإلغاء فرز الأصوات الانتخابية في الولايات الكبرى من ناحية، وتمرّد الكابيتول من ناحية أخرى.
من ناحيتها، بينت اللجنة البرلمانية أنّها ستترك مسألة توجيه الاتهام لـ"ترامب" للسلطات المختصّة، ولكنها ألمحت بقوة إلى أنّها ستّتهمه بارتكاب جريمتين على الأقل: عرقلة فرز أصوات الناخبين، والمشاركة في مخطط إجرامي ضدّ الولايات المتحدة.