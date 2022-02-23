استثمارات ضخمة.. لماذا تركز الإمارات على تصنيع الأسلحة الذكية والطائرات المسيرة؟

تستثمر شركات تصنيع أسلحة إماراتية، بشكل متزايد في الطائرات دون طيار، وتكنولوجيا الأنظمة المسلحة غير المأهولة؛ وذلك بسبب ازدياد أهمية الحروب الآلية، خصوصاً عبر الطائرات المسيرة، في الشرق الأوسط والعالم.

وفي معرض للأنظمة غير المأهولة (الذكية) في أبوظبي هذا الأسبوع، عُرضت طائرات مسيّرة ضخمة في جناح مجموعة "إيدج" الإماراتية، فيما قدّمت شركات محلية أسلحة ذكية أخرى تشمل الرشاشات التي يتم التحكم فيها عن بعد.

وشهدت نسخة هذا العام، التي تنتهي اليوم (الأربعاء) وهي الخامسة، مشاركة 134 شركة من 26 دولة حول العالم منها 7 دول تشارك للمرة الأولى، هي: البحرين، و"إسرائيل"، وصربيا، والنمسا، وبلغاريا، ومالطا، وتركيا.

وقال مدير قسم تطوير الأعمال في مجموعة "إيدج" مايلز تشامبرز: "أصبحت الأنظمة الآلية أكثر انتشارًا في جميع أنحاء العالم، وهذا قطاع نستثمر فيه بشكل كبير"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف "تشامبرز": "نحن بالفعل نستثمر بقوة في تطوير قدرات الأنظمة غير المأهولة لدينا، وكذلك في مجال الحرب الإلكترونية، وفي ذخائرنا الذكية، هذه هي الركائز الثلاث الأساسية لدينا".