استثنائي ومؤقت.. لماذا سمحت الحكومة اليمنية بسفر مواطنين بجوازات سفر صادرة من صنعاء؟

والسبب الثالث، تأكيد المبعوث الأممي أن إجراء سفر المواطنين اليمنيين بجوازات السفر الصادرة من صنعاء استثنائي ومؤقت، ومشروط بألا تتحمل الحكومة اليمنية أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة المتمردين الحوثيين، وما قد يترتب عنها، كما أن الغرض منه يقتصر على تسهيل حركة المدنيين اليمنيين لأسباب إنسانية أهمها السعي لتلقي العلاج الطبي العاجل، بالإضافة إلى أنه لن يُعمَل به إلا خلال فترة الهدنة إلى الوجهتين المتفق عليهما في اتفاق الهدنة، ولا يترتب عليه أي تغيير في الموقف القانوني للحكومة اليمنية.