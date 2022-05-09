استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه: "إن الجرائم المروّعة التي يقترفها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا تستوجب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي، لوقف إرهاب الاحتلال المنظم، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا من بطش فائض القوة العمياء الذي لن ينال من عزيمة شعبنا وإصراره على حماية أرضه والذود عن مقدّساته مهما غلت التضحيات".