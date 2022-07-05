استعراض عسكري غير مسبوق ..الجزائر تحتفل بالذكرى الـ60 للاستقلال عن فرنسا

وفي دلالة على أهمية المناسبة، جرى تصميم شعار خاص، يظهر منذ أسابيع على جميع القنوات التلفزيونية، وهو عبارة عن دائرة مزيّنة بستين نجمة وفي وسطها عبارة "تاريخ مجيد وعهد جديد".