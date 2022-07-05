استعراض عسكري غير مسبوق ..الجزائر تحتفل بالذكرى الـ60 للاستقلال عن فرنسا

تحتفل الجزائر، اليوم (الثلاثاء) بعيد الاستقلال باستعراض عسكري غير مسبوق في العاصمة يخلّد الذكرى الستين لنهاية الاستعمار بعد 132 سنة من الاحتلال الفرنسي.
وانطلقت الاحتفالات وبخاصة الاستعراض العسكري بحضور رسمي وضيوف أجانب، من بينهم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ورئيس النيجر محمد بازوم.
وأغلقت السلطات منذ الجمعة المدخل الرئيسي لشرق العاصمة على طول 16 كيلو مترًا؛ للسماح للجيش بإجراء التدريبات على استعراض عسكري كبير، سيكون الأول منذ 33 عاماً.
وفي دلالة على أهمية المناسبة، جرى تصميم شعار خاص، يظهر منذ أسابيع على جميع القنوات التلفزيونية، وهو عبارة عن دائرة مزيّنة بستين نجمة وفي وسطها عبارة "تاريخ مجيد وعهد جديد".
وأرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الجزائري عبدالمجيد تبّون رسالة تهنئة أمس، بمرور 60 عاماً على استقلال الجزائر عن فرنسا.
وأعرب "ماكرون" عن أمله في تعزيز العلاقات القوية أساساً بين البلدين.