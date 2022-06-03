استفاقة عسكرية ألمانية تستدعي رداً روسياً.. "نعرف كيف ينتهي"!

توصلت الحكومة والمعارضة في ألمانيا إلى اتفاق من أجل تخصيص 100 مليار يورو لتحديث القوات الألمانية في مواجهة التهديد الروسي، فيما انتقدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، خطة ألمانيا لتعزيز جيشها، معتبرةً أن ذلك يعد "معاودة تسلّح" في إشارة إلى الحقبة النازية (1933-1945).