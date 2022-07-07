استقالات مستمرة داخل حكومة بريطانيا وجونسون "يقاوم" الإطاحة

ووفق "سكاي نيوز عربية"، يأتي ذلك فيما ذهب بعض الوزراء، مساء الأربعاء، إلى داونينغ ستريت، ليخبروا جونسون بأن عليه الرحيل. وشجّعه أحدهم على خروج يحفظ له كرامته، من خلال تحديد جدول زمني بنفسه بدلًا من مواجهة تصويت على حجب الثقة.