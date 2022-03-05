استمرار القصف الروسي يؤجل إجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا

أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن عمليات إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية، التي أعلنت روسيا أنها ستقيمها في ماريوبول وفولنوفاخا، لن تبدأ اليوم (السبت)، كما كان مقررًا.
وذكرت بلدية ماريوبول عبر "تليجرام"، أن عملية إجلاء المدنيين من ماريوبول التي كان مقررًا أن تبدأ في وقت متأخر صباح اليوم، أُرجِئت لأسباب أمنية؛ لأن القوات الروسية تُواصل قصف ماريوبول ومحيطها.
ودعت البلدية المواطنين الذين تجمعوا عند مخارج المدينة إلى العودة للملاجئ؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأشارت إلى أن مفاوضات جارية مع روسيا، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان إقامة ممر إنساني.