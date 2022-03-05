استمرار القصف الروسي يؤجل إجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا

أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن عمليات إجلاء المدنيين عبر الممرات الإنسانية، التي أعلنت روسيا أنها ستقيمها في ماريوبول وفولنوفاخا، لن تبدأ اليوم (السبت)، كما كان مقررًا.