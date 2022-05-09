اشتباكات عنيفة تضطر رئيس وزراء سريلانكا للاستقالة .. وحظر تجول في العاصمة

استقال رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا، اليوم (الاثنين)، إثر وقوع اشتباكات عنيفة بين مؤيديه والمتظاهرين المناهضين للحكومة أسفرت عن إصابة 78 شخصاً بجروح، بحسب ما ذكر المتحدث باسمه روهان ويليويتا.
وأوضح "ويليويتا" أن "ماهيندا" البالغ من العمر 76 عاماً أرسل خطاب استقالته إلى شقيقه الأصغر الرئيس غوتابايا راجاباكسا مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة جديدة، وفقاً لــ"فرانس 24".
في غضون ذلك، أعلنت شرطة سريلانكا حظر تجول لأجل غير مسمى في العاصمة كولومبو، إثر اندلاع الاشتباكات بين أنصار الحكومة والمعارضين لها.