اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك

وأشارت المصادر إلى أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس أقامت مستشفى ميدانياً داخل الأقصى، وأوضحت أن طواقمها تعاملت مع أكثر من 90 إصابة، بينها مسعفون وصحفيون، مفيدة بأن معظم الإصابات تركزت في المناطق العلوية من الجسم، فيما تم نقل 27 إصابة إلى مستشفيات القدس.