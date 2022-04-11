اغتالته رصاصة متفجرة في الحوض.. وفاة "فلسطيني" متأثرًا بإصابته خلال هجوم للاحتلال

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب عبر "فيسبوك"، أن الضحية محمد حسين زكارنة (17 عامًا)، أصيب برصاصة متفجرة في الحوض خلال هجوم إسرائيلي على جنين؛ مما أدى إلى إصابته بتهتك في الأوعية الدموية.