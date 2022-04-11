اغتالته رصاصة متفجرة في الحوض.. وفاة "فلسطيني" متأثرًا بإصابته خلال هجوم للاحتلال

توفي شاب فلسطيني من مدينة جنين في الضفة الغربية، اليوم (الاثنين)، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي أمس.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب عبر "فيسبوك"، أن الضحية محمد حسين زكارنة (17 عامًا)، أصيب برصاصة متفجرة في الحوض خلال هجوم إسرائيلي على جنين؛ مما أدى إلى إصابته بتهتك في الأوعية الدموية.
وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتى أثناء تسللها إلى المنطقة الصناعية في جنين واستهدافها مركبة في تلك المنطقة.
في غضون ذلك، أعلنت حركة فتح عن إضراب تجاري في المدينة حدادًا على الضحية؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".