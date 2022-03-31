اقتحام مخيم جنين.. قتيلان ومصابون برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

وأضافت الوزارة في بيان لها وفق "روسيا اليوم" أن الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال في محيط مستشفى جنين، دخل إلى قسم الطوارئ، وتسبب بارتباك في العمل.