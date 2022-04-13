"الأدلة تتراكم على أمور مروعة".. "بايدن" يتهم "بوتين" بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليل الثلاثاء الأربعاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الهجوم الروسي.
وقال "بايدن" لصحافيين في ولاية آيوا: "نعم، لقد قلتُ عنها إنّها إبادة جماعية"، وذلك بعد ساعات من استخدامه هذا المصطلح في خطاب خصصه لجهود التصدي للتضخم، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف: "من الواضح أكثر فأكثر أنّ بوتين يحاول ببساطة إلغاء فكرة أن يكون بوسع المرء حتى أن يكون أوكرانياً، وسنترك للمحامين على المستوى الدولي أن يقرّروا ما إذا كانت الجرائم المرتكبة في أوكرانيا هي فعلاً إبادة جماعية أم لا، لكن من المؤكد بالنسبة لي أنّ الأمر يبدو كذلك".
وتابع: "إن الأدلة تتراكم على الأمور المروعة التي فعلها الروس في أوكرانيا، وأتوقع أن نكتشف المزيد والمزيد عن حجم الدمار في أوكرانيا".
من ناحيته، رحّب الرئيس الأوكراني عبر "تويتر" بـ"كلمات حقيقية لقائد حقيقي؛ لأن تسمية الأمور بأسمائها هو أمر أساسي لمواجهة الشرّ".
وسبق أن استخدم "زيلينسكي" هذا الاتهام، لكنه لم يصدر عن الإدارة الأمريكية من قبل.