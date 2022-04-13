"الأدلة تتراكم على أمور مروعة".. "بايدن" يتهم "بوتين" بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا

وأضاف: "من الواضح أكثر فأكثر أنّ بوتين يحاول ببساطة إلغاء فكرة أن يكون بوسع المرء حتى أن يكون أوكرانياً، وسنترك للمحامين على المستوى الدولي أن يقرّروا ما إذا كانت الجرائم المرتكبة في أوكرانيا هي فعلاً إبادة جماعية أم لا، لكن من المؤكد بالنسبة لي أنّ الأمر يبدو كذلك".