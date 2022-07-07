الأدلة ستقدم.. بريطانيا تحتجز سفينة أسلحة إيرانية قبل وصولها للحوثيين

وبشأن حرب أوكرانيا، قال "هيبي": إن "كل الأسلحة البريطانية المرسلة إلى أوكرانيا هي فقط أسلحة دفاعية"؛ مشيرًا إلى أن روسيا تتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية في العالم.