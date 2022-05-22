الأردن.. إحباط تهريب كميات مخدرات ضخمة قادمة من سوريا ومقتل 4 مهرّبين

وفي التفاصيل، أوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن "المنطقة العسكرية الشرقية قامت بعملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية فجر الأحد، أسفرت عن مقتل 4 مهرّبين وإصابة عدد منهم وفِرار الآخرين إلى داخل العمق السوري"، لافتاً إلى أن "المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة بإسناد من مجموعات مسلحة، حيث قامت آليات رد الفعل السريع بالتعامل مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك".