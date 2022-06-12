الأردن يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

وبيّن أن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع مع هذه المجموعة، من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية.