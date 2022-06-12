الأردن يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

أحبط الأردن، اليوم (الأحد)، محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.
وأوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة، أن المنطقة العسكرية الشرقية نفذت فجر اليوم عملية نوعية على إحدى واجهاتها، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وبيّن أن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تعاملت آليات رد الفعل السريع مع هذه المجموعة، من خلال تطبيق قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية.
وأضاف المصدر أنه بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، عثر على 154 كف حشيش، و900 ألف حبة كبتاجون.