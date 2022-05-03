الأزمة بأوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يقرر استبعاد بنوك روسية إضافية من نظام سويفت

ومنذ بدء الغزو الروسي في أوكرانيا، يوم 24 فبراير الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على موسكو، مسّت القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية، وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، ومحاولات الغرب إيجاد بدائل لموارد الطاقة الروسية والغاز الروسي.