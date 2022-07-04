الأسطول الأميركي الخامس يطلق برنامج مكافآت لمكافحة التهريب في مياه الشرق الأوسط

أعلنت قيادة الأسطول الأميركي الخامس، اليوم (الاثنين)، عن إطلاق برنامج لمكافحة التهريب في مياه الشرق الأوسط، بحسب ما نقلت "الحرة" عن المتحدث باسم الأسطول الخامس تيم هوكينز.
وأوضح "هوكينز" أن الأسطول الخامس يعمل على ضمان وجوده في كل المنطقة مع التركيز على المناطق الإستراتيجية للحد من أي عمل يهدد الملاحة والتجارة بين أوروبا وأفريقيا والمحيطين الهندي والهادئ ومضيق هرمز وقناة السويس.
وأضاف أن كل هذه ممرات مائية مهمة، ستبذل واشنطن قصارى جهدها لضمان أمن المنطقة واستقرارها وتوفير حماية لانتقال السلع حول العالم.
وأفاد بأن إطلاق مبادرة الأسطول الخامس الجديدة يأتي من خلال برنامج مكافآت وزارة الدفاع، وأن المدفوعات يمكن أن تصل إلى 100000 دولار أو ما يعادلها في المركبات أو القوارب أو الطعام للحصول على نصائح تتضمن أيضاً معلومات عن الهجمات المخطط لها التي تستهدف الأميركيين.
وأشار "هوكينز" إلى أن هذه المرة الأولى التي تتبنى فيها قيادة الأسطول الخامس مثل هذا البرنامج الذي كان موجودًا لدى الجيش الأميركي منذ 20 عامًا في العراق وسوريا وأفغانستان، وفق قوله.