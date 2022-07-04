الأسطول الأميركي الخامس يطلق برنامج مكافآت لمكافحة التهريب في مياه الشرق الأوسط

وأشار "هوكينز" إلى أن هذه المرة الأولى التي تتبنى فيها قيادة الأسطول الخامس مثل هذا البرنامج الذي كان موجودًا لدى الجيش الأميركي منذ 20 عامًا في العراق وسوريا وأفغانستان، وفق قوله.