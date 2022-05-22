"الأطباء يحيطون به دائمًا".. هل أصيب "بوتين" بمرض خطير؟

وبيّن "ستيل" الذي كتب ملفًّا حول التواطؤ المزعوم بين روسيا والحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن "التفاصيل الدقيقة لمرض بوتين غير معروفة، ومن المرجح أن يكون مريضًا للغاية وهو ما له تأثير خطير للغاية على الحكم في روسيا في الوقت الحالي".