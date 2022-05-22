"الأطباء يحيطون به دائمًا".. هل أصيب "بوتين" بمرض خطير؟

ذكر العنصر السابق في الاستخبارات البريطانية كريستوفر ستيل، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح محاطًا دائمًا بالأطباء"، مرجحًا أن "يكون بوتين أصيب بمرض خطير"؛ بحسب ما أوردت "الحرة" اليوم "الأحد".
وقال "ستيل": "إن الأطباء يتابعون بوتين باستمرار ، وهو غير قادر على حضور الاجتماعات مع كبار المسؤولين دون الحاجة إلى التوقف لتلقي العلاج الطبي".
وأضاف: "إن اجتماعات مجلس الأمن التي يفترض أن تستمر لمدة ساعة كاملة، تقسم إلى فترات عدة يخرج خلالها بوتين لتلقي العلاج الطبي".
وبيّن "ستيل" الذي كتب ملفًّا حول التواطؤ المزعوم بين روسيا والحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن "التفاصيل الدقيقة لمرض بوتين غير معروفة، ومن المرجح أن يكون مريضًا للغاية وهو ما له تأثير خطير للغاية على الحكم في روسيا في الوقت الحالي".
وأشار عنصر المخابرات البريطاني إلى "فوضى متزايدة في الكرملين؛ بسبب عدم وجود قيادة سياسية واضحة لبوتين، الذي يعاني من المرض بشكل متزايد، وهياكل القيادة لا تعمل كما ينبغي"؛ على حد وصفه.
وظهر "بوتين" في مقطع فيديو، أبريل الماضي، وكأنه يهتزّ بشكل لا يمكن السيطرة عليه، بينما كان يرحب بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.
كما ظهر الشهر الماضي يُمسك بزاوية طاولة بيده اليمنى، بمجرد أن يجلس لحضور اجتماع، ويبقى كذلك طوال مقطع الفيديو البالغ مدته 12 دقيقة، وشوهد أيضًا يضع بطانية على ركبتيه خلال عرض عسكري في يوم النصر.