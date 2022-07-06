الأطراف اليمنية تتفق على تثبيت الهدنة خلال عيد الأضحى

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم (الأربعاء)، عن توافق ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين على تثبيت الهدنة وتجميد الأنشطة العسكرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وقال "غروندبرغ" في بيان: "اتفقت الأطراف أيضاً على العمل من خلال لجنة التنسيق العسكرية وغرفة التنسيق المشتركة؛ من أجل تعزيز جهودهم الرامية إلى بناء الثقة والمساعدة في إيجاد بيئة مواتية للحوار وتحسين الوضع للمدنيين اليمنيين".
وبيّن أن الأطراف اتفقت على المحافظة على الخطاب المعتدل في البيانات العامة والتصريحات الإعلامية، وإظهار العناية والحرص على حماية سلامة وصحة المدنيين من أطفال ونساء ورجال، وكذلك سلامة البنى التحتية الحيوية الداعمة لحياة المدنيين وسبل عيشهم.