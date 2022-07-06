الأطراف اليمنية تتفق على تثبيت الهدنة خلال عيد الأضحى

وبيّن أن الأطراف اتفقت على المحافظة على الخطاب المعتدل في البيانات العامة والتصريحات الإعلامية، وإظهار العناية والحرص على حماية سلامة وصحة المدنيين من أطفال ونساء ورجال، وكذلك سلامة البنى التحتية الحيوية الداعمة لحياة المدنيين وسبل عيشهم.