الأعلى منذ 37 عامًا.. التضخم في إسبانيا يصل إلى 10.2%

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل بعض الأسعار مثل أسعار الطاقة، ليصل إلى 5.5% في مقابل 4.9% في مايو و4.4% في أبريل، علمًا بأن هذا المعدل يُعد كذلك الأعلى منذ أغسطس 1993.