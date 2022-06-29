الأعلى منذ 37 عامًا.. التضخم في إسبانيا يصل إلى 10.2%

وصلت نسبة التضخم في إسبانيا إلى 10.2% في يونيو على أساس سنوي، وتعتبر الأعلى منذ 37 عامًا؛ وذلك بحسب تقدير أوليّ للمعهد الوطني للإحصاء نُشر اليوم، وكشف أن الأسعار عاودت الارتفاع.
وقال المعهد في بيانه: هذه النسبة في حال تأكدت؛ "ستشكل زيادة في نقطة مئوية ونصف" النقطة لمعدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر؛ بما أنه بلغ 8.7% في مايو.
وأشار إلى أن نسبة 10.2% هي الأعلى منذ أبريل 1985.
وأوضح المعهد أن هذه الزيادة ناجمة بشكل أساسي عن ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية والمشروبات؛ لافتًا إلى ارتفاع الأسعار في قطاع الفنادق.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد بلغ مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يسمح بالمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو، 10% على أساس سنوي، بزيادة نقطة مئوية ونصف النقطة مقارنة في مايو.
وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل بعض الأسعار مثل أسعار الطاقة، ليصل إلى 5.5% في مقابل 4.9% في مايو و4.4% في أبريل، علمًا بأن هذا المعدل يُعد كذلك الأعلى منذ أغسطس 1993.