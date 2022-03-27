الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين و800 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا

وأضافت المفوضية أنه منذ 22 مارس الجاري، انخفض عدد الفارين من المعارك وظروف الحياة الصعبة في أوكرانيا بوضوح إلى ما دون 100 ألف شخص يوميًا، وحتى إلى ما دون 50 ألفًا في الأيام الأخيرة.