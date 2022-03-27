الأمم المتحدة: أكثر من 3 ملايين و800 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم "الأحد"، أن أكثر من 3 ملايين و800 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي.
وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأن 3 ملايين و821 ألفًا و49 شخصًا فروا من أوكرانيا بحلول الأحد "11.00 بتوقيت جرينتش"؛ أي بزيادة 48 ألفًا و450 شخصًا عن أرقام السبت؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضافت المفوضية أنه منذ 22 مارس الجاري، انخفض عدد الفارين من المعارك وظروف الحياة الصعبة في أوكرانيا بوضوح إلى ما دون 100 ألف شخص يوميًا، وحتى إلى ما دون 50 ألفًا في الأيام الأخيرة.