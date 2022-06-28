الأمم المتحدة: الحرب في سوريا أزهقت أرواح 306887 مدنيًا

وبيّن تقرير أممي صدر مع البيان أن السبب الرئيسي في سقوط قتلى من المدنيين كان ما يسمى "بالأسلحة المتعددة"، التي شملت اشتباكات وأكمنة ومذابح، وشكّل هذا السبب 35.1 بالمائة، أما السبب الثاني فكان استخدام الأسلحة الثقيلة، وجاء بنسبة 23.3 بالمائة.