الأمم المتحدة: الحرب في سوريا أزهقت أرواح 306887 مدنيًا

أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء)، بأن 306887 مدنيًا قُتِلوا في سوريا خلال الصراع منذ مارس 2011.
ولفتت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، إلى أن هذا التحليل سيعطي إحساسًا أوضح بحدة وحجم الصراع، وفقاً لـ"رويترز".
وشملت الحصيلة أولئك الذين قُتِلوا نتيجة الحرب، وليس من ماتوا بسبب نقص الرعاية الصحية أو الحصول على الطعام أو المياه النظيفة، ولم يشمل أيضًا القتلى من غير المدنيين.
وبيّن تقرير أممي صدر مع البيان أن السبب الرئيسي في سقوط قتلى من المدنيين كان ما يسمى "بالأسلحة المتعددة"، التي شملت اشتباكات وأكمنة ومذابح، وشكّل هذا السبب 35.1 بالمائة، أما السبب الثاني فكان استخدام الأسلحة الثقيلة، وجاء بنسبة 23.3 بالمائة.