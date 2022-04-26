الأمم المتحدة تتوقع نزوح 8.3 ملايين أوكراني من بلادهم

توقّعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن يبلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين الفارّين من بلادهم، التي غزاها الجيش الروسي في 24 فبراير، 8.3 ملايين شخص.
وذكرت الناطقة باسم المفوضية شابيا مانتو، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، أن مراجعة عدد اللاجئين المتوقع تجري بالتعاون مع السلطات والدول المجاورة، لكن الوضع يشهد مستجدات سريعة، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جانبه، بيّن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن أكثر من 2.25 مليار دولار باتت ضرورية لتلبية احتياجاتهم الإنسانية، أي أكثر من ضعف المبلغ المطلوب وهو 1.1 مليار دولار، عندما أطلق النداء في الأول من مارس بعد أيام على بدء الحرب.