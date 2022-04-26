الأمم المتحدة تتوقع نزوح 8.3 ملايين أوكراني من بلادهم

من جانبه، بيّن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن أكثر من 2.25 مليار دولار باتت ضرورية لتلبية احتياجاتهم الإنسانية، أي أكثر من ضعف المبلغ المطلوب وهو 1.1 مليار دولار، عندما أطلق النداء في الأول من مارس بعد أيام على بدء الحرب.