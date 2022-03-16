الأمم المتحدة تحذر: النزاع على السلطة في ليبيا قد يؤدي لزعزعة الاستقرار

حذرت مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري ديكارلو، اليوم الأربعاء، من أن أزمة النزاع على السلطة التنفيذية في ليبيا قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد وتشكيل حكومات موازية.
وبيّنت روزماري ديكارلو أمام مجلس الأمن أن ليبيا تواجه الآن مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي، مما يهدد بتقسيم مؤسساتها مرة أخرى، وتبديد المكاسب، التي تحققت خلال العامين الماضيين، وفقاً لـ"رويترز".
وقالت: "لاحظنا تزايد لغة التهديد، وتصاعد التوتر السياسي، وانقسام الولاءات بين الجماعات المسلحة في غرب ليبيا".
ولفتت المسؤولة إلى أن هناك أيضاً تطورات مثيرة للقلق، من بينها تعليق الرحلات الداخلية في ليبيا، وتحرك قوى داعمة لكل جانب الأسبوع الماضي في اتجاه العاصمة.