الأمم المتحدة تحذر: النزاع على السلطة في ليبيا قد يؤدي لزعزعة الاستقرار

حذرت مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري ديكارلو، اليوم الأربعاء، من أن أزمة النزاع على السلطة التنفيذية في ليبيا قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد وتشكيل حكومات موازية.