الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع عدد اللاجئين في العالم مع استفحال أزمة الغذاء

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم (الخميس)، من أن العالم إذا فشل في وقف أزمة الغذاء الحادة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، سيرتفع عدد النازحين القياسي البالغ 100 مليون بشكل كبير.
وقال "غراندي" لدى تقديمه التقرير السنوي لعام 2021 للمنظمة: "إن ما يتم القيام به من أجل الاستجابة لأزمة الأمن الغذائي، له أهمية حاسمة لتجنّب زيادة عدد الأشخاص النازحين".
وأضاف: "خلال العقد الماضي، كانت الأرقام تتزايد كل سنة، فإما أن يتحرك المجتمع الدولي لمواجهة هذه المأساة الإنسانية ووضع حد للصراعات والتوصل إلى حلول دائمة، أو أن هذا الاتجاه الدراماتيكي سيستمر".
وفي نهاية العام 2021، كان العالم يعد 89.3 مليون لاجئ ونازح داخليًا، أي أكثر من ضعف ما كان عليه قبل 10 سنوات، من بينهم 53،2 مليون نازح داخلي و27.1 مليون لاجئ، لكن الغزو الروسي دفع ما بين 12 و14 مليون أوكراني للبحث عن ملجأ في مكان آخر، في بلادهم أو خارجها، وهو تدفق بشري اجتاز في مايو، عتبة 100 مليون شخص نازح في العالم.