الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع عدد اللاجئين في العالم مع استفحال أزمة الغذاء

وفي نهاية العام 2021، كان العالم يعد 89.3 مليون لاجئ ونازح داخليًا، أي أكثر من ضعف ما كان عليه قبل 10 سنوات، من بينهم 53،2 مليون نازح داخلي و27.1 مليون لاجئ، لكن الغزو الروسي دفع ما بين 12 و14 مليون أوكراني للبحث عن ملجأ في مكان آخر، في بلادهم أو خارجها، وهو تدفق بشري اجتاز في مايو، عتبة 100 مليون شخص نازح في العالم.