الأمم المتحدة تحذر من تهديد الموت للاجئين السوريين بسبب سوء التغذية

ونقلت "رويترز" عن "كتس" قوله: "عيون العالم تحولت بعيدًا عن سوريا في وقت تحتاج فيه تحديدًا إلى مساعدات خارجية، وإذا لم يُجدد القرار، نعلم بأن الكثير من الناس سيعانون.. سيموتون".