الأمم المتحدة تحذر من تهديد الموت للاجئين السوريين بسبب سوء التغذية

حذر نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالملف السوري بالأمم المتحدة مارك كتس، اليوم (الأربعاء)، من أن اللاجئين السوريين الذين يعيشون في شمال غرب سوريا قد يموتون من سوء التغذية أو نقص المياه إذا استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" لمنع تفويض من الأمم المتحدة لدخول المساعدات عبر الحدود.
ونقلت "رويترز" عن "كتس" قوله: "عيون العالم تحولت بعيدًا عن سوريا في وقت تحتاج فيه تحديدًا إلى مساعدات خارجية، وإذا لم يُجدد القرار، نعلم بأن الكثير من الناس سيعانون.. سيموتون".
وبيّن أن واحدًا من كل ثلاثة أطفال يعاني بسبب سوء التغذية، ويعتمد الكثيرون على تغذية علاجية ضمن المساعدات، التي تصل عبر الحدود.
وأضاف أن الكثير من المستشفيات لن يتمكنوا بعد ذلك من الحصول على مساعدات طبية يحتاجون إليها، وستتأثر كذلك برامج التطعيم.
ولفت إلى أن المياه التي تُنقل في شاحنات لمئات الآلاف ممن يعيشون في مخيمات نازحين قد لا تصلهم.
وأصدر مجلس الأمن الدولي تفويضًا يسمح لشاحنات المساعدات بدخول سوريا عبر تركيا لكن التفويض سينتهي في العاشر من يوليو (تموز) المقبل.
وألمحت روسيا، حليفة سوريا، إلى أنها قد تعارض تجديد التفويض باستخدام حق النقض مما أثار مخاوف من انقطاع المساعدات عن سوريين يعانون بالأساس بسبب جفاف وانعدام الأمن الغذائي على نحو متزايد.