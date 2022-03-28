الأمم المتحدة تُحقِّق في وجود مقابر جماعية لمهاجرين في ليبيا

ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة اليوم الاثنين في تقارير وجود "مقابر جماعية"، يُعتقد أنها تضم جثامين مهاجرين في منطقة تُعد مركزًا لتهريب البشر في ليبيا، وأنهم وثقوا حالات اغتصاب وقتل وتعذيب.
ونقل المحققون عن العديد من المهاجرين أن هناك مقابر جماعية في مدينة بني وليد الصحراوية، وشهد أحدهم بأنه دفن ثلاثة في أحدها بنفسه، وفقًا لـ"رويترز".
ولم يُشِر المحققون إلى عدد الجثامين التي قد تحتويها تلك المقابر.
وشهدت نساء عدة من شرق إفريقيا بتعرضهن للاغتصاب واعتداءات جنسية.
وبيَّن مهاجر سوداني في سبها لفريق الأمم المتحدة أنه تم إضرام النار في جسده عندما لم تدفع أسرته فدية. وقد تُوفِّي هذا المهاجر في وقت لاحق متأثرًا بإصاباته.