الأمم المتحدة تحمّل "إسرائيل" مسؤولية تكرار تفجّر العنف في الأراضي الفلسطينية

وبيّنت "بيلاي" أن ما أصبح حالة احتلال دائم، قد ذكره الطرفان المعنيان، الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء، كأحد جذور التوترات المتكررة وعدم الاستقرار والنزاع الذي طال أمده في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، و"إسرائيل".