الأمم المتحدة تدعو الليبيين إلى استئناف المسار الانتخابي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ليبيا إلى استئناف المسار الانتخابي، الذي توقّف في ديسمبر الماضي، مشددًا في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، على أنه اليوم ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الاثنين).
وقال "غوتيريس": "تقع على عاتق المؤسسات والمسؤولين السياسيين الليبيين مسؤولية استئناف المسار الانتخابي بأسرع وقت، لما فيه مصلحة "أكثر من 2,8 مليون ناخب ليبيين مسجّلين كانوا يتطلّعون إلى الاقتراع في 24 ديسمبر 2021 في انتخابات رئاسية لم تجرَ".
طالب الليبيين بالالتزام على نحو لا لبس فيه، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن بناء على إطار دستوري وقانوني متّفق عليه.
وأشار الأمين العام إلى أن الهدنة التي أقرت في أكتوبر 2020 صامدة، لكنه دعا كل الفرقاء إلى الامتناع عن أي ممارسات أحادية الجانب من شأنها أن تفاقم الانقسامات القائمة، وتهدد التقدّم الكبير الذي تحقّق بصعوبة في السنتين الماضيتين نحو الاستقرار وتوحيد الصفوف.