الأمم المتحدة تدعو الليبيين إلى استئناف المسار الانتخابي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ليبيا إلى استئناف المسار الانتخابي، الذي توقّف في ديسمبر الماضي، مشددًا في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، على أنه اليوم ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم (الاثنين).