العالم
الأمم المتحدة تستضيف مؤتمر المانحين لمساعدة 17 مليون يمني
لانتشال الملايين من الفقر والعوز والجوع والمرض
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع المانحين خلال مؤتمر التعهدات من أجل اليمن "أن يسهموا بسخاء"؛ لانتشال الملايين من الفقر والعوز والجوع والمرض.
وأفاد غوتيريش، في كلمته خلال مؤتمر التعهدات من أجل اليمن الذي استضافته الأمم المتحدة والسويد وسويسرا اليوم، أن خطة الاستجابة الإنسانية ستتضمن برامج منسقة بشكل جيد للوصول إلى 17.3 مليون شخص بمساعدة قدرها 4.27 مليارات دولار.
وحثّ جميع المانحين على تمويل النداء بالكامل والالتزام بصرف الأموال بسرعة، مشيراً إلى أنه يجب من منطلق المسؤولية الأخلاقية وكرم الإنسان ورحمته بأخيه الإنسان وبوازع التضامن الدولي ولكون الأمر مسألة حياة أو موت، أن ندعم الشعب اليمني الآن.
وناشد الأطراف أن يختاروا السلام، مذكّرًا جميع أطراف الصراع في كل مكان بأن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.