الأمم المتحدة تستضيف مؤتمر المانحين لمساعدة 17 مليون يمني

وأفاد غوتيريش، في كلمته خلال مؤتمر التعهدات من أجل اليمن الذي استضافته الأمم المتحدة والسويد وسويسرا اليوم، أن خطة الاستجابة الإنسانية ستتضمن برامج منسقة بشكل جيد للوصول إلى 17.3 مليون شخص بمساعدة قدرها 4.27 مليارات دولار.