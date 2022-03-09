الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في جرائم حرب جديدة في سوريا

من جانبه، أفاد رئيس لجنة المحققين باولو بينيرو، أن مئات الآلاف قتلوا في الحرب التي بدأت في مارس 2011 وتسببت في تشريد نصف سكان البلاد، الذين كان عددهم قبل الحرب 22 مليوناً.