الأمم المتحدة تطالب روسيا بالانسحاب من أوكرانيا فورًا وبالكامل ودون شروط

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم "الأربعاء"، لصالح قرار يطالب روسيا بالانسحاب بشكل فوري وكامل وغير مشروط من أوكرانيا.

ويستنكر القرار بأشد العبارات عدوان روسيا على أوكرانيا، ويؤكد أن حرب روسيا على أوكرانيا مخالفة لميثاق الأمم المتحدة.

ويطالب قرار الأمم المتحدة بعبور آمن خارج أوكرانيا وتيسير وصول المساعدة الإنسانية.

ويدعو روسيا إلى إلغاء قرارها بشأن منطقتي دونيتسك ولوغانسك فورًا.

وصوتت 141 دولة لصالح القرار، في حين عارضته خمس دول، وامتنعت 35 دولة عن التصويت.

ووقف معظم ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مصفقين بعد صدور النتائج على شاشة ضخمة في الجلسة.