الأمم المتحدة تطلق حملة تمويل جماعي لتفريغ الناقلة اليمنية صافر

تطلق الأمم المتحدة حملة تمويل جماعي لجمع خمسة ملايين دولار للمساعدة في دعم عملية لمنع تسرّب نفطي محتمل من ناقلة النفط "صافر" المهجورة قبالة سواحل اليمن، وتقبل التبرعات غدًا، بحسب ما أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، اليوم (الاثنين).
وقال "غريسلي": "نأمل في جمع خمسة ملايين دولار في نهاية يونيو، وهذا هدف طموح للحملة".
وأضاف عبر "تويتر": "نحن بحاجة ماسة إلى الأموال لبدء عملية الطوارئ قبل فوات الأوان"، وفقًا لـ"فرانس 24".
وتعهدت أمس بتقديم عشرة ملايين دولار للمساعدة في تمويل العملية، ويضاف مبلغ التعهد إلى 33 مليون دولار تعهّدت دول مانحة بتقديمها الشهر الماضي خلال مؤتمر مانحين نظمته الأمم المتحدة وهولندا للمساعدة في منع التسرّب النفطي الكارثي.
لكن هذه المبالغ لا تزال بعيدة عن الهدف المنشود بجمع 80 مليون دولار لنقل 1,1 مليون برميل من "صافر" إلى ناقلة نفط أخرى كإجراء مؤقت قبل وقوع كارثة إنسانية وبيئية، وستكلف العملية بأكملها 144 مليون دولار في المجموع وستشمل جعل الناقلة المتهالكة آمنة تمامًا.