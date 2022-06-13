الأمم المتحدة تطلق حملة تمويل جماعي لتفريغ الناقلة اليمنية صافر

تطلق الأمم المتحدة حملة تمويل جماعي لجمع خمسة ملايين دولار للمساعدة في دعم عملية لمنع تسرّب نفطي محتمل من ناقلة النفط "صافر" المهجورة قبالة سواحل اليمن، وتقبل التبرعات غدًا، بحسب ما أعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، اليوم (الاثنين).